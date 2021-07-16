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Киев начал подготовку к третьей волне COVID-19

Автор: РБК-Украина

Киев начал готовиться к третьей волне эпидемии COVID-19. Соответствующее решение принял местный штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

В частности, городские власти поручили проработать вопрос увеличения количества реаниматологические коек в больницах, которые определены для приема больных с подозрением на COVID-19.

Согласно протоколу, больницы, включенные во вторую волну госпитальных баз приема больных СOVID-19, должны подготовиться к приему пациентов во время третьей волны эпидемии. В частности, обеспечить подведение кислорода, закупить необходимые медикаменты и средства индивидуальной защиты.

Кроме того, руководство предприятий, учреждений и организаций критической инфраструктуры снова просят составить список работников, которым могут потребоваться специальные пропуска на проезд в общественном транспорте в случае ужесточения карантина.

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