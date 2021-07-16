RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Київ почав підготовку до третьої хвилі COVID-19

Автор: РБК-Україна

Київ почав готуватися до третьої хвилі епідемії COVID-19. Відповідне рішення прийняв місцевий штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

Зокрема, міська влада доручила опрацювати питання збільшення кількості реаніматологічних ліжок у лікарнях, які визначені для прийому хворих з підозрою на COVID-19.

Згідно з протоколом, лікарні, включені в другу хвилю госпітальних баз прийому хворих на СOVID-19, повинні підготуватися до прийому пацієнтів під час третьої хвилі епідемії. Зокрема, забезпечити підведення кисню, закупити необхідні медикаменти та засоби індивідуального захисту.

Крім того, керівництво підприємств, установ та організацій критичної інфраструктури знову просять скласти список працівників, яким можуть знадобитися спеціальні перепустки на проїзд у громадському транспорті в разі посилення карантину.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївCOVID-19Коронавірус