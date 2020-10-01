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Киев остается еще на две недели в "желтой зоне"

Новина українською → Киев, Четверг 01 октября 2020 18:21
Киев остается еще на две недели в "желтой зоне" Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Украине обновили карантинное зонирование по эпидемической ситуации в регионах. По итогам разделения Киев еще две недели будет находиться в "желтой зоне".

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram.

Новое зонирование начнет действовать с полуночи понедельника, 5 октября.

Отметим, что в "желтой зоне" запрещено посещение социальных учреждений.

Кроме того, в Киеве будут действовать ограничения "зеленой зоны" - маски в помещениях, заполняемость в кинотеатрах не более 50% мест, перевозки пассажиров в общественном транспорте разрешается только в масках и на пассажирских сиденьях.

Напомним, 1 октября в Украине обновили зоны адаптивного карантина. В "красной зоне" оказались Тернополь и Канев.

Кроме того, в Украине зафиксировали новый антирекорд по коронавирусу. Уже второй день подряд подтверждается более 4 тысяч заражений.

Во Всемирной организации здравоохранения прогнозируют, что в Украине будет до 9 тысяч случаев коронавируса ежедневно.

Добавим, что в Госпотребслужбе оценили возможность введения локдауна в Киеве.

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