ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавирус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Київ залишається ще на два тижні у "жовтій зоні"

Новость на русском → Київ, Четвер 01 жовтня 2020 18:21
Київ залишається ще на два тижні у "жовтій зоні" Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В Україні оновили карантинне зонування щодо епідемічної ситуації в регіонах. За підсумками поділу Київ ще два тижні буде перебувати в "жовтій зоні".

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчинов в Telegram.

Нове зонування почне діяти з півночі понеділка, 5 жовтня.

Відзначимо, що в "жовтій зоні" заборонено відвідування соціальних закладів.

Крім того, у Києві діятимуть обмеження "зеленої зони" - маски в приміщеннях, заповнюваність в кінотеатрах не більше 50% місць, перевезення пасажирів в громадському транспорті дозволяється тільки в масках і на пасажирських сидіннях.

Нагадаємо, 1 жовтня в Україні оновили зони адаптивного карантину. В "червоній зоні" виявилися Тернопіль та Канів.

Крім того, в Україні зафіксували новий антирекорд з коронавірусу. Вже другий день поспіль підтверджується більше ніж 4 тисяч заражень.

У Всесвітній організації охорони здоров'я прогнозують, що в Україні буде до 9 тисяч випадків коронавіруса щодня.

Додамо, що в Держспоживслужбі оцінили можливість введення локдауну в Києві.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавирус Київ карантин
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Карантин і зонування
Карантин і зонування
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19