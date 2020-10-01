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Рубан оценил возможность введения локдауна в Киеве

Новина українською → Киев, Четверг 01 октября 2020 15:30
Рубан оценил возможность введения локдауна в Киеве Фото: Олег Рубан (РБК-Украина)
Автор: Марианна Присяжнюк

Глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан оценил возможность введения локдауна в Киеве. По его словам, если койкофонд будет обеспечен в необходимом количестве, то локдауна не будет.

Об этом Рубан заявил в комментарии РБК-Украина.

"Будет ли повторный локдаун - это зависит от регионов. Если койкофонд будет обеспечен в необходимом количестве, как того требует ситуация, - никакого локдауна не будет. Если регион безразлично относится к здоровью своих жителей - не будет койкомест, реанимационных, врачей", - сказал он.

При этом он отметил, что если ситуация в Киеве будет контролируемая, то жесткого карантина не будет.

"Красный код, если мы будем контролировать ситуацию (в Киеве - ред.), то красного цвета в Киеве не будет и локдауна не будет", - добавил Рубан.

Напомним, сейчас Киев находится в "желтой зоне" карантина.

Ранее Рубан заявлял, что по оптимистичному сценарию Киев до марта будет находиться в "оранжевой зоне".

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украину только коснулась волна коронавируса.

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