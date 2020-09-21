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В Украине изменили порог заболеваемости для "желтой" и "оранжевой" зон

Новина українською → Киев, Понедельник 21 сентября 2020 12:20
В Украине изменили порог заболеваемости для "желтой" и "оранжевой" зон Фото: карантин в Украине (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Кабинет министров Украины изменил порог заболеваемости для "желтой" и "оранжевой" зон карантина. Кроме того, в "зеленой зоне" разрешили проводить концерты.

Соответствующее постановление опубликовано на правительственном портале.

В частности, если в регионе заполнено от 50 до 75% мест в больницах для приема пациентов с COVID-19 в течение пяти дней подряд, то во всем регионе устанавливается "оранжевый уровень". То же самое произойдет, если в регионе тестирования методом ПЦР пять дней подряд делают менее 24 тестов на 100 тысяч населения.

Регион с показателем заболеваемости COVID-19 меньше, чем базовый (не более 40 на 100 тысяч населения за 14 дней), автоматически устанавливается "зеленая зона".

В то же время, если базовый уровень превышен, на отдельных административных территориях устанавливаются следующие уровни:

Уровень эпидемической опасности

Районы, города областного значения с населением менее 70 тысяч человек, областные центры, Киев и Севастополь

Районы, города областного значения с населением 70 тысяч и более

"Желтый"

от 140 до 160

от 40 до 120

"Оранжевый"

больше 160

больше 120

Кроме того, в "зеленой зоне" разрешается проводить концерты

Напомним, ранее сообщалось, что на 21 сентября к ослаблению карантина не готовы почти все регионы. Критериям отвечают только Кировоградская и Херсонская области.

Отметим, с сегодняшнего дня в стране обновлено карантинное зонирование.

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