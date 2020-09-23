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Київ залишиться у "помаранчевій" зоні до березня, - Рубан

Новость на русском → Київ, Середа 23 вересня 2020 10:47
Київ залишиться у "помаранчевій" зоні до березня, - Рубан Фото: карантин в Україні (УНІАН)
Автор: Маріанна Присяжнюк, Юлія Струк

Київ залишиться у "помаранчевій" карантинній зоні до березня. І це за найбільш оптимістичним прогнозом.

Про це РБК-Україна повідомив голова Держспоживслужби столиці Олег Рубан.

"Сьогодні спостерігається стабілізація ситуації, тому що закінчується період відпусток, і ті, хто був інфікований з 1 вересня, - вони вже пройшли інкубаційний період", - зазначив він.

Рубан підкреслив, що наступного тижня очікується збільшення захворюваності.

"На наступному тижні ми очікуємо збільшення захворюваності, пов’язане з тим, що студенти повернулися до навчання, тому місто Київ буде перебувати у "помаранчевій" зоні до березня за найбільш оптимістичними прогнозами", - зазначив чиновник.

Нагадаємо, Київ вчора став першим регіоном в Україні, де з початку пандемії зафіксували понад 20 тисяч випадків коронавірусу.

Як писало РБК-Україна, Кабінет міністрів України змінив поріг захворюваності для "жовтої" та "помаранчевої" зон карантину.

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