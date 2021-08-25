Киев открыл запись на прививки Pfizer и AstraZeneca в центре вакцинации

Вакцины от коронавируса компаний Pfizer и AstraZeneca теперь доступны в одном из центров массовой вакцинации Киева. Речь идет о центре в Blockbuster Mall.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Telegram-канал helsi.me.
"В ТРЦ Blockbuster Mall доступна запись на прививку первой и второй дозами Comirnaty (Pfizer-BioNTech), AstraZeneca (Covishield, SKBio) и CoronaVac (Sinovac)", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что американский Пентагон намерен сделать вакцину Pfizer обязательной после ее одобрения регулятором.
Также стало известно, что в Европейском союзе проверяют возможные новые побочные эффекты после прививки мРНК-вакцинами Pfizer и Moderna