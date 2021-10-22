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Киев попадет в "красную" зону: в КГГА рассказали когда

Автор: Мария Кучерявец

В "красную" зону адаптивного карантина внесут Киев. Это может произойти уже через 5 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника.

"За вчерашний день 44 летальных случая от коронавируса по городу, и более 1300 заболеваний, а на сегодняшнее утро превышено 65% коек с кислородом в больницах. Это говорит о том, что до 5 дней - и Киев окажется в "красной" зоне", - сказал Поворозник.

Он пояснил, что перенос региона в ту или иную зону карантина принимает госкомиссия ТЭБ и ЧС, однако сегодня киевская комиссия уже приняла порядок ограничений в столице, когда ее внесут в "красную" зону.

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Киев