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Київ потрапить до "червоної" зони: у КМДА розповіли коли

Автор: Марія Кучерявець

До "червоної" зони адаптивного карантину внесуть Київ. Це може статися вже через 5 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника голови КМДА Миколу Поворозника.

"Маємо за вчорашній день 44 летальних випадки від коронавірусу по місту, та більш як 1300 захворювань, а на сьогоднішній ранок перевищено 65% ліжок з киснем в лікарнях. Це говорить про те, що до 5 днів - і Київ опиниться в "червоній" зоні", - сказав Поворозник.

Він пояснив, що перенесення регіону до тієї чи іншої зони карантину ухвалює держкомісія ТЕБ та НС, однак сьогодні київська комісія вже ухвалила порядок обмежень у столиці, коли її внесуть до "червоної" зони.

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Київ