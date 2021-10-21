Киев приближается к "красной" зоне. Ограничат ли транспорт: ответ КГГА

"Транспорт мы точно не будем закрывать, он будет работать в привычном для себя режиме. У нас есть на сегодня примеры, которые уже действуют в Украине, в части работы учреждений и организаций. Мы проанализируем лучшие варианты и будем точно их применять, в том числе и мировой практике", - заявил он.