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Киев приближается к "красной" зоне. Ограничат ли транспорт: ответ КГГА

Автор: Ульяна Безпалько

В случае попадания Киева в "красную" зону адаптивного карантина работу транспорта прекращать не будут. Он продолжит работать в обычном режиме.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

"Транспорт мы точно не будем закрывать, он будет работать в привычном для себя режиме. У нас есть на сегодня примеры, которые уже действуют в Украине, в части работы учреждений и организаций. Мы проанализируем лучшие варианты и будем точно их применять, в том числе и мировой практике", - заявил он.

Напомним, ранее стало известно, что Киев перейдет в "красную" зону карантина, и такое решение будет принято в пятницу.

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КГГАКиев