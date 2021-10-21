Київ наближається до "червоної" зони. Чи обмежать транспорт: відповідь КМДА

"Транспорт ми точно не будемо закривати, він буде працювати у звичному для себе режимі. У нас є на сьогодні приклади, які вже діють в Україні, в частині роботи установ та організацій. Ми проаналізуємо кращі варіанти і будемо точно їх застосовувати, в тому числі і світовій практиці", - заявив він.