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Київ наближається до "червоної" зони. Чи обмежать транспорт: відповідь КМДА

Автор: Уляна Безпалько

У разі потрапляння Києва в "червону" зону адаптивного карантину роботу транспорту припиняти не будуть. Він продовжить працювати у звичайному режимі.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

"Транспорт ми точно не будемо закривати, він буде працювати у звичному для себе режимі. У нас є на сьогодні приклади, які вже діють в Україні, в частині роботи установ та організацій. Ми проаналізуємо кращі варіанти і будемо точно їх застосовувати, в тому числі і світовій практиці", - заявив він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Київ перейде в "червону" зону карантину, і таке рішення буде прийнято в п'ятницю.

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КМДАКиїв