Киев продлил запрет на проведение ярмарок

В Киеве продлили действие запрета на проведение ярмарок во время карантина. Соответствующее распоряжение 12 апреля выдал руководитель работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Об этом сообщил Департамент промышленности и развития предпринимательства КГГА на странице в Facebook .

Как заявили в КГГА, запрет на проведение ярмарок на территории Киева будет действовать до отдельного распоряжения.

Проведение ярмарок в Киеве запретили 1 апреля из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Изначально датой завершения действия этого запрета было определено 12 апреля.

"Чтобы снизить риск заражения киевлян, город принял решение отменить продуктовые ярмарки в период с 1 до 12 апреля", - заявлял тогда заместитель главы КГГА Алексей Кулеба.