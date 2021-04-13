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Київ продовжив заборону на проведення ярмарків

Автор: Дмитро Левицький

У Києві продовжили дію заборони на проведення ярмарків під час карантину. Відповідне розпорядження 12 квітня видав керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Про це повідомив Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА на сторінці у Facebook.

Як заявили в КМДА, заборона на проведення ярмарків на території Києва буде діяти до окремого розпорядження.

Проведення ярмарків у Києві заборонили 1 квітня через погіршення ситуації з коронавірусом. Початково датою завершення дії цієї заборони було визначено 12 квітня.

"Аби знизити ризик зараження киян, місто ухвалило рішення скасувати продуктові ярмарки на період з 1 до 12 квітня", - заявляв тоді заступник глави КМДА Олексій Кулеба.

Нагадаємо, сьогодні глава парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що Київ найближчим часом може вийти з "червоної" зони карантину.

Зі списком обмежень, які зараз діють на території Києва, можете ознайомитися в матеріалі РБК-Україна.

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