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Київ просить держкомісію перевести місто в "червону" зону

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Київ, Четвер 28 жовтня 2021 15:09
Київ просить держкомісію перевести місто в "червону" зону Фото: Віталій Кличко, мер Києва (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Мер Києва Віталій Кличко попросив Державну комісію з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій перевести столицю в "червону" зону карантину. За його словами, сьогодні для цього є всі підстави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг мера Києва.

Як зазначив Кличко, наразі епідеміологічні показники Києва відповідають "червоній" зоні карантину, тому Держкомісія ТЕБ та НС має ухвалити відповідне рішення.

"Рішення про віднесення міста чи регіону ухвалює держкомісія. Ми звертаємося до уряду з проханням ухвалити таке рішення", - сказав мер столиці.

Нагадаємо, Київ вирішив посилити карантинні обмеження до відповідного рішення Держкомісії ТЕБ та НС. Нові обмеження почнуть діяти з 1 листопада.

Крім того, стало відомо, як працюватиме транспорт після посилення карантину в Києві.

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