UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Киев просит госкомиссию перевести город в "красную" зону

Автор: Дмитрий Левицкий

Мэр Киева Виталий Кличко попросил Государственную комиссию по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям перевести столицу в "красную" зону карантина. По его словам, сегодня для этого есть все основания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг мэра Киева.

Как отметил Кличко, эпидемиологические показатели Киева соответствуют "красной" зоне карантина, поэтому Госкомиссия ТЭБ и ЧС должна принять соответствующее решение.

"Решение об отнесении города или региона принимает госкомиссия. Мы обращаемся к правительству с просьбой принять такое решение", - сказал мэр столицы.

Напомним, Киев решил ужесточить карантинные ограничения до соответствующего решения Госкомиссии ТЭБ и ЧС. Новые ограничения начнут действовать с 1 ноября.

Кроме того, стало известно, как будет работать транспорт после ужесточения карантина в Киеве.

Читайте РБК-Украина в Google News
Виталий КличкоКиевКрасная зона карантина