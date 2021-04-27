Киев скоро выйдет из "красной" зоны. Рубан рассказал, оставят ли жесткий карантин на Пасху

Он заявил, что во время Пасхи в столице будет усиленный контроль за соблюдением карантинных ограничений.

"Что касается Пасхи и Вербного воскресенья, которое было, то со всеми конфессиями переговорили, и меры утвердили совместно с конфессиями. На Пасху будут придерживаться этого особого порядка. Будет усилен контроль за данными мерами", - пояснил Рубан.

При этом он пока не знает, когда Киев могут вывести из "красной" зоны.

"Принимает решения исключительно Министерство здравоохранения исходя из показателей заболеваемости. Есть тенденция на улучшение, но базовые показатели будут объявлены Минздравом", - уточнил Рубан.