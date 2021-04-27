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Київ скоро вийде з "червоної" зони. Рубан розповів, чи залишать жорсткий карантин на Великдень

Автор: Ігор Литвиненко

Якщо Київ вийде з "червоної" зони до Великодня, у столиці не залишатимуть жорсткий карантин на святкові дні. Після цього діятимуть обмеження тієї зони, куди буде переведена столиця.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан.

Він заявив, що під час Великодня у столиці буде посилений контроль за дотриманням карантинних обмежень.

"Що стосується Великодня і Вербної неділі, яка була, то з усіма конфесіями переговорили, і заходи затвердили спільно з конфесіями. На Великдень дотримуватимуться цього особливого порядку. Буде посилено контроль за даними заходами", - пояснив Рубан.

При цьому він поки не знає, коли Київ можуть вивести з "червоної" зони.

"Приймає рішення виключно Міністерство охорони здоров'я виходячи з показників захворюваності. Є тенденція на поліпшення, але базові показники будуть оголошені МОЗ", - уточнив Рубан.

Нагадаємо, сьогодні міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що наступним з "червоної" зони вийде Київ. Відповідне подання МОЗ вже подав до держкомісії ТЕБ і НС, яка повинна провести позачергове засідання і перевести столицю в "жовту" зону.

До цього про те, що у Києві можуть послабити карантинні обмеження, повідомляв мер столиці Віталій Кличко.

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