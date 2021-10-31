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Киев уходит на локдаун уже завтра: новые правила карантина

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Киев, Воскресенье 31 октября 2021 07:00
Киев уходит на локдаун уже завтра: новые правила карантина Фото: Киев с 1 ноября в "красной" зоне адаптивного карантина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

С понедельника, 1 ноября, Киев будет переведен в "красную" зону карантина. Для посещения торговых центров, заведений питания и ЦПАУ, а также для проезда в общественном транспорте потребуется ПЦР-тест или сертификат о вакцинации.

Полный список ограничений локдауна - в материале РБК-Украина.

Вход строго с ПЦР-тестом и COVID-сертификатом

Так, с понедельника только с отрицательным ПЦР-тестом и COVID-сертификатом можно будет посещать:

  • заведения питания,
  • гостиницы,
  • заведения соцзащиты,
  • спортзалы,
  • фитнес-центры,
  • ЦПАУ,
  • управление труда и соцзащиты,
  • управления пенсионного фонда,
  • массовые мероприятия,
  • торговые центры.

Общественный транспорт

В столице общественный транспорт останавливать не будут - он продолжит работу в обычном режиме. Однако с 1 ноября метрополитеном, наземным коммунальным и частным транспортом Киева смогут воспользоваться пассажиры при наличии COVID-сертификата или отрицательного ПЦР-теста.

Работа ТРЦ

Торгово-развлекательные центры будут работать с ограничениями. Так, дети и подростки могут посещать ТРЦ только в сопровождении взрослого, имеющего либо COVID-сертификат или отрицательный ПЦР-тест.

Дистанционное обучение в школах

С понедельника школьники с 1 по 11 класс будут учиться дистанционно. В таком режиме школы столичные продолжат работать до улучшения эпидемической ситуации в городе.

Работа детских садиков

Детские садики с понедельника продолжат работу в обычном режиме, при условии вакцинации 100% персонала.

Киев уходит на локдаун уже завтра: новые правила карантина

Напомним, с 1 ноября в Киеве ужесточают карантин.

Кроме того, Госкомиссия ТЭБ и ЧС решила перевести Киев в "красную" зону карантина. Локдаун в столице начнет действовать в полночь 1 ноября.

Ранее сообщалось, что Киев в "красной" зоне ужесточит масочный режим.

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