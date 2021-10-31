Київ йде на локдаун вже завтра: нові правила карантину
З понеділка, 1 листопада, Київ буде переведений в "червону" зону карантину. Для відвідування торгових центрів, закладів харчування та ЦНАП, а також для проїзду в громадському транспорті потрібно ПЛР-тест або сертифікат про вакцинацію.
Повний список обмежень локдауну - в матеріалі РБК-Україна.
Вхід строго з ПЛР-тестом і COVID-сертифікатом
Так, з Понеділка тільки з негативним ПЛР-тестом і COVID-сертифікатом можна буде відвідувати:
- заклади харчування,
- готель,
- заклади соцзахисту,
- спортзал,
- фітнес-центри,
- ЦНАП,
- управління праці та соцзахисту,
- управління Пенсійного фонду,
- масові заходи,
- торгові центри.
Громадський транспорт
У столиці громадський транспорт зупиняти не будуть - він продовжить роботу у звичайному режимі. Однак з 1 листопада метрополітеном, наземним комунальним і приватним транспортом Києва зможуть скористатися пасажири при наявності COVID-сертифікату або негативного ПЛР-тесту.
Робота ТРЦ
Торгово-розважальні центри працюватимуть з обмеженнями. Так, діти і підлітки можуть відвідувати ТРЦ тільки в супроводі дорослого, що має або COVID-сертифікат або негативний ПЛР-тест.
Дистанційне навчання в школах
З понеділка школярі з 1 по 11 клас навчатимуться Дистанційно. У такому режимі школи столичні продовжать працювати до поліпшення епідемічної ситуації в місті.
Робота дитячих садків
Дитячі садки з Понеділка продовжать роботу у звичайному режимі, за умови вакцинації 100% персоналу.
Нагадавши, з 1 листопада в Києві посилюють карантин.
Крім того, Держкомісія ТЕБ і НС вирішила перевести Київ у "червону" зону карантину. Локдаун у столиці почне діяти опівночі 1 листопада.
Раніше повідомлялося, що Київ у "червоній" зоні посилить масковий режим.