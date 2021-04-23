Як працюватимуть церкви на Великдень та Вербну неділю у Києві: список рекомендацій

Київська влада вирішила оприлюднити рекомендації для церков на Великдень та Вербну неділю. У КМДА рекомендують провести богослужіння онлайн.

Про це заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко.

Місцева влада рекомендує:

онлайн-режим богослужіння,

храми мають забезпечити дезінфекцію будівлі та провітрення,

дозволити 1 особу на 10 кв.м,

забезпечити температурний скринінг тих, хто братиму участь у богослужінні, та масковий режим.

Відповідне рішення прийняла місцева комісія ТЕР та НС.

Зазначимо, що МОЗ вирішив не вводити додаткові карантинні обмеження по всій України, але видав ряд рекомендацій для релігійних закладів.

Зокрема, у міністерстві рекомендують збільшити кількість сесій благословення та зменшити їх тривалості, відвідувати обряд благословення та освячення їжі лише 1 особі від сім'ї. Населення просять утриматись від святкових відвідувань родичів та друзів.

Зараз Київ перебуває в "червоній" зоні карантину, яка передбачає заборону роботи ТРЦ, кафе, ресторанів, проведення масових заходів.