Киев может ввести спецпропуска на транспорт: названо условие

Согласно документу, порядок может действовать на время ограничительных мер, установленных для "красной" зоны адаптивного карантина. То есть, спецпропуска могут ввести, если Киев вернется в зону с самыми жесткими карантинными мерами.

При этом введение спецпропусков не будет автоматическим, для этого нужно отдельное решение киевской Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций о переводи общественного транспорта в режим специальных перевозок.

Как это будет работать?

Специальные пропуска будут действовать на существующих транспортных или социальных (в случае с льготниками) картах. При этом работодатели должны зарегистрироваться на сайте системы "Карантин", подать заявки с информацией о ФИО своих работников и номерах их транспортных или социальных карт.

Пополнение этих карт будет работать в обычном режиме.

Можно ли передавать спецпропуск?

Владельцам специальных пропусков запрещается передавать свои транспортные карты другим лицам.

Как быть с обычными картами и OR-билетами?

Другие электронные билеты, которые не являются носителями спецпропусков, будут деактивированы на время "красной" зоны. Также не будут работать электронные билеты в виде QR-кодов, в том числе и на бумажном носителе.