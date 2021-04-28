ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Киев с 1 мая выходит из "красной" зоны карантина

Новина українською → Киев, Среда 28 апреля 2021 18:55
Киев с 1 мая выходит из "красной" зоны карантина Фото: Киев покидает "красную" зону (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Киев выходит из "красной" зоны карантина. Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов.

По его словам, сегодня комиссия приняла решение, что город 1 мая выходит из этой зоны карантина. Киев перейдет в "желтую" зону карантина.

"Решили отменить с 00 часов 00 минут 1 мая 2021 "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории города Киева, и применить на территории города Киева ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для "желтого" уровня", - сообщил министр.

Отметим, что сегодня мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что городская комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение ослабить локдаун в городе. Также мэр столицы просил государственную комиссию ТЭБ и ЧС принять решение о выходе Киева из "красной" зоны.

Тем временем, с 1 мая в Киеве отменяют спецпропуска в общественном транспорте, возобновят работу учреждения торговли, ТРЦ, рынки, ярмарки, кафе, рестораны и фитнес-центры.

Киев с 1 мая выходит из &quot;красной&quot; зоны карантина

Выход города из "красной" зоны карантина ранее анонсировали министр здравоохранения Украины Максим Степанов и мэр Киева Виталий Кличко. Также глава Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан говорил, что COVID-показатели по Киеву стабилизировались.

Напомним, Минздрав Украины анонсировал, что на этой неделе "красную" зону покинут Киев и пять областей.

Также Максим Степанов заявил, что Украина начала выход из третьей волны коронавируса.

Кроме того, Олег Рубан предупредил, что Украину не обойдет "индийский" штамм коронавируса. Сейчас этот вирус циркулирует в Индии и Турции.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус Карантин
Локдаун в Украине
Локдаун в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцина от COVID-19
Вакцина от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19