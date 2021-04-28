Київ з 1 травня виходить з "червоної" зони карантину
Київ виходить з "червоної" зони карантину. Відповідне рішення прийняла Державна комісія з питань ТЕБ та НС.
Про це повідомив на своєму Telegram-каналі міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов.
За його словами, сьогодні комісія прийняла рішення, що місто 1 травня виходить з цієї зони карантину. Київ перейде у "жовту" зону карантину.
"Вирішили скасувати з 00 години 00 хвилин 01 травня 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території міста Києва, та застосувати на території міста Києва обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "жовтого" рівня", - повідомив міністр.
Зазначимо, що сьогодні мер Києва Віталій Кличко повідомив, що міська комісія ТЕБ і НС прийняла рішення послабити локдаун у місті. Також мер столиці просив державну комісію ТЕБ і НС прийняти рішення про вихід Києва з "червоної" зони".
Тим часом, з 1 травня у Києві відміняють спецперепустки в громадському транспорті, відновлять роботу заклади торговлі, ТРЦ, ринки, ярмарки, кафе, ресторани та фітнес-центри.
Вихід міста з "червоної" зони карантину раніше анонсували міністр охорони здоров'я України Максим Степанов та мер Києва Віталій Кличко. Також голова Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан говорив, що COVID-показники по Києву стабілізувалися.
Нагадаємо, МОЗ України анонсував, що цього тижня "червону" зону покинуть Київ і п'ять областей.
Також Максим Степанов заявив, що Україна розпочала вихід з третьої хвилі коронавірусу.
Крім того, Олег Рубан попередив, що Україну не омине "індійський" штам коронавірусу. Наразі цей вірус циркулює в Індії та Туреччині.