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Киев с 1 мая выходит из "красной" зоны карантина

Автор: Анастасия Рокитна

Киев выходит из "красной" зоны карантина. Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов.

По его словам, сегодня комиссия приняла решение, что город 1 мая выходит из этой зоны карантина. Киев перейдет в "желтую" зону карантина.

"Решили отменить с 00 часов 00 минут 1 мая 2021 "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории города Киева, и применить на территории города Киева ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для "желтого" уровня", - сообщил министр.

Отметим, что сегодня мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что городская комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение ослабить локдаун в городе. Также мэр столицы просил государственную комиссию ТЭБ и ЧС принять решение о выходе Киева из "красной" зоны.

Тем временем, с 1 мая в Киеве отменяют спецпропуска в общественном транспорте, возобновят работу учреждения торговли, ТРЦ, рынки, ярмарки, кафе, рестораны и фитнес-центры.

Выход города из "красной" зоны карантина ранее анонсировали министр здравоохранения Украины Максим Степанов и мэр Киева Виталий Кличко. Также глава Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан говорил, что COVID-показатели по Киеву стабилизировались.

Напомним, Минздрав Украины анонсировал, что на этой неделе "красную" зону покинут Киев и пять областей.

Также Максим Степанов заявил, что Украина начала выход из третьей волны коронавируса.

Кроме того, Олег Рубан предупредил, что Украину не обойдет "индийский" штамм коронавируса. Сейчас этот вирус циркулирует в Индии и Турции.

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