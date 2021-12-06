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Киев в "желтой" зоне сохранит ограничения для транспорта и ТРЦ

Автор: Дмитрий Кузнецов

Со вторника, 7 декабря, Киев переходит в "желтую" зону карантина. При этом ограничения для транспорта и торгово-развлекательных центров (ТРЦ) сохраняются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).

Как отметили в КГГА, в условиях "желтой" зоны карантина ТРЦ можно будет посещать только при наличии отрицательного ПЦР-теста, "зеленого" сертификата о вакцинации или справки о перенесенном коронавирусе. Исключение сделано для лиц, не достигших 18 лет. Они могут посещать центры только в сопровождении взрослых.

Общественный транспорт

Воспользоваться общественным транспортом смогут пассажиры при наличии "желтого" либо "зеленого" COVID-сертификата, отрицательного ПЦР-теста или документа о выздоровлении от коронавируса.

Контроль за соблюдением установленных ограничений возложен на районные администрации столицы, Нацполицию, Госпотребслужбу и коммунальное предприятие "Муниципальная варта".

Напомним, с 00:00 7 декабря в Киеве отменяют "красный" уровень эпидемиологической опасности.

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