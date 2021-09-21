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В Киеве на этой неделе вернут штрафы за нарушение карантина: кого это касается

Автор: Дмитрий Левицкий

Уже в четверг, 23 сентября, Киев вместе с остальными регионами Украины окажется в "желтой" зоне карантина. После этого в столице начнут снова штрафовать за нарушение карантина.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.

Когда начнут снова штрафовать

По словам Рубана, столичная Госпотребслужба начнет снова штрафовать за нарушение санитарных и противоэпидемических требований уже с четверга, 23 сентября.

Кого будут штрафовать

Госпотребслужба будет проверять и привлекать к ответственности за нарушение карантина только столичные заведения. Граждан служба штрафовать не может, потому что это компетенция полиции.

В случае выявления нарушения, размер штрафа будет начинаться от 34 тысяч гривен.

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