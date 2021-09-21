У Києві цього тижня повернуть штрафи за порушення карантину: кого це стосується

Вже у четвер, 23 вересня, Київ разом з рештою України опиниться у "жовтій" зоні карантину. Після цього у столиці почнуть знову штрафувати за порушення карантину.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан.

Коли почнуть знову штрафувати

За словами Рубана, столична Держспоживслужба почне знову штрафувати за порушення санітарних та протиепідемічних вимог вже з четверга, 23 вересня.

Кого будуть штрафувати

Держспоживслужба буде перевіряти та притягати до відповідальності за порушення карантину лише столичні заклади. Громадян служба штрафувати не може, бо це компетенція поліції.

У разі виявлення порушення, розмір штрафу буде починатися від 34 тисяч гривень.