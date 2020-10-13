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В Киеве на карантин закрыты пять школ

Автор: Роман Тверденко

В Киеве на карантин закрыты пять школ. 520 классов находятся на дистанционном обучении.

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Об этом рассказал мэр столицы Виталий Кличко.

Три школы закрыты в Печерском районе, одна - в Оболонском и одна - в Подольском. В этих заведениях обнаружены случаи заражения коронавирусом среди учителей.

Также на дистанционном обучении находятся 520 классов в 174 школах города. Коронавирус обнаружен у 591 ученика и у 403 педагогов.

Как и вчера, на карантине два детских садика. Из-за случаев заражения закрыты 74 группы в 66 садиках.

Напомним, что в Киеве, несмотря на рекомендацию Минздрава, каникулы начнутся 21 октября и продляться неделю. В правительстве хотят, чтобы каникулы по стране начались с 15 октября.

На утро вторника в Украине зафиксировали 5133 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 397 в Киеве.

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