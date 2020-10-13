У Києві на карантин закрито п'ять шкіл. 520 класів знаходяться на дистанційному навчанні.

Про це розповів мер столиці Віталій Кличко.

Три школи закрито в Печерському районі, одна - в Оболонському та одна - у Подільському. У цих закладах виявлені випадки зараження коронавірусом серед вчителів.

Також на дистанційному навчанні знаходяться 520 класів у 174 школах міста. Коронавірус виявлено у 591 учня і у 403 педагогів.

Як і вчора, на карантині два дитячих садка. Через випадки зараження закриті 74 групи в 66 садках.

Нагадаємо, що в Києві, незважаючи на рекомендацію МОЗ, канікули почнуться 21 жовтня і триватимуть тиждень. В уряді хочуть, щоб канікули по країні почалися з 15 жовтня.

На ранок вівторка в Україні зафіксували 5133 нових випадків зараження коронавірусом. З них 397 в Києві.