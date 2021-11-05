UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Киеве лаборатория подделывала COVID-тесты: подозревают ряд сотрудников

Автор: Валерия Полищук

В Киеве лаборатория подделывала справки о негативном тесте на коронавирус. Правоохранители сообщили о подозрении шести людям, четверо из которых являются работниками лаборатории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Прокуратура установила, что работники лаборатории, действуя в составе организованной группы, составляли и продавали заинтересованным лицам поддельные результаты тестов на коронавирус.

"Работники лаборатории в течение декабря 2020 года - марта 2021 года по заказу граждан составляли и сбывали заведомо поддельные медицинские справки без прохождения соответствующих исследований. Стоимость справок колебалась от 900 до 1800 гривен", - говорится в сообщении.

Так, правоохранители задокументировали, что участники группы составили и продали не менее 19 поддельных тестов.

В состав организованной группы входили врач-терапевт, администратор и еще двое работников медучреждения. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевКоронавирус