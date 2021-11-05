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У Києві лабораторія підробляла COVID-тести: підозрюють ряд співробітників

Автор: Валерія Поліщук

У Києві лабораторія підробляла довідки про негативний тест на коронавірус. Правоохоронці повідомили про підозру шести людям, четверо з яких є працівниками лабораторії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської прокуратури.

Прокуратура встановила, що працівники лабораторії, діючи у складі організованої групи, складали і продавали зацікавленим особам підроблені результати тестів на коронавірус.

"Працівники лабораторії протягом грудня 2020 року-березня 2021 року на замовлення громадян складали та збували завідомо підроблені медичні довідки без проходження відповідних досліджень. Вартість довідок коливалася від 900 до 1800 гривень", - йдеться в повідомленні.

Так, правоохоронці задокументували, що учасники групи склали і продали не менше 19 підроблених тестів.

До складу організованої групи входили лікар-терапевт, адміністратор та ще двоє працівників медзакладу. Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

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КиївКоронавірус