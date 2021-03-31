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В Киеве могут закрыть детсады и школы: Кличко назвал условие

Новина українською → Киев, Среда 31 марта 2021 12:30
В Киеве могут закрыть детсады и школы: Кличко назвал условие Фото: школы в Киеве могут закрыть (УНИАН)
Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве могут усилить карантин. Мэр города Виталий Кличко заявил, что могут закрыть школы и детсады, если не улучшится COVID-статистика.

Об этом он заявил на брифинге.

Вместе с тем, в городе могут остановить работу общественного транспорта.

"Если ситуация не улучшится, то городские власти будут вынуждены ввести более жесткие карантинные ограничения. Речь идет, в первую очередь, о работе детсадов и школ", - заявил мэр города.

Кличко отметил, что власть следит за ситуацией в учебных и воспитательных заведениях. И в общем за динамикой заболевания и госпитализациями в городе.

Вместе с тем, ранее глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан сообщил, что локдаун в городе могут усилить, если Национальная академия медицинских наук не предоставит дополнительные кровати для зараженных коронавирусом.

Отметим, Киев находится в "красной" зоне карантина. В городе разрешена дистанционная учеба школьников, кроме учеников 1-4 классов, а также работа детских садов.

Напомним, в Киеве идет вторая неделя жесткого карантина. Он продлится до тех пор, пока столица не выйдет из "красной" зоны.

Отметим, в Черкассах не будут закрывать ТРЦ и парки даже в случае ужесточения карантина.

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