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В Киеве в МВЦ начнут прививать Pfizer по желанию, но не всех

Автор: Инна Собора

В Киеве с 16 июля в Центре вакцинации на базе МВЦ по желанию начнут прививать препаратом Comirnaty производства Pfizer-BioNTech. Однако пока вакцинацию будут проводить только для лиц старше 60 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Соответствующая запись на вакцинацию уже открыта в системе HELSI.ME.

Кроме вакцины производства Pfizer, для людей 60+ остается доступным и CoronaVac производства Sinovac.

В общем, Киев стал первым в Украине по охвату населения вакцинацией от COVID‑19, преодолев рубеж в 500 тысяч прививок с начала кампании. Одной дозой привито 339 758 человек, а две дозы получили 164 296 человек.

Ранее сообщалось, что в Киевской области в семи городах ежедневно будут работать центры массовой вакцинации. Они будут открыты с 9 утра до 17:00.

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