RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Києві в МВЦ почнуть робити щеплення Pfizer за бажанням, але не всім

Автор: Инна Собора

У Києві із 16 липня у Центрі вакцинації на базі МВЦ за бажанням почнуть щепити препаратом Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech. Однак поки вакцинацію проводитимуть лише для осіб старше 60 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

Відповідний запис на вакцинацію вже відкрито в системі HELSI.ME.

Окрім вакцини виробництва Pfizer, для людей 60+ залишається доступним і CoronaVac виробництва Sinovac.

Загалом, Київ став першим в Україні за охопленням населення вакцинацією від COVID‑19, подолавши рубіж 500 тисяч щеплень із початку кампанії. Однією дозою щеплено 339 758 людей, а дві дози отримали 164 296 людей.

Раніше повідомлялося, що у Київській області у семи містах щодня будуть працювати центри масової вакцинації. Вони будуть відкриті з 9 ранку до 17:00.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус