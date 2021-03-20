В Киеве начал действовать трехнедельный локдаун: полный список запретов

Сегодня с полуночи в Киеве введен локдаун. Жесткий карантин будет действовать три недели. На этот период запрещено проведение всех массовых мероприятий, работа заведений культуры, ТРЦ, прием посетителей в кафе и ресторанах. Ограничения коснутся и общественного транспорта.
Подробно об ограничениях локдауна в столице,что будет запрещено, а что продолжит работать - на РБК-Украина.
Из-за значительного роста числа заболевших коронавирусом городская комиссия по ТЭБ и ЧС приняла решение о введении дополнительных ограничений в Киеве на три недели - с 00:00 20 марта до 24:00 9 апреля.
Согласно показателям Минздрава на 19 марта, Киев оказался в "красной" зоне карантина. Введенные местными властями запреты фактически соответствуют "красному" уровню.
Однако дополнительно Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС может ограничить работу общественного транспорта. В случае принятия такого решения, оно вступит в силу не ранее 48 часов после опубликования.
В рамках усиления карантина запрещается перевозка пассажиров в общественном транспорте (маршрутные такси, трамваи, троллейбусы), если число людей в салоне превышает 50% мест для сидения.
На период локдауна не планируются изменения в графике работы столичного метро. Для избежания скопления людей на станциях могут вводить ограничения на вход.
Железнодорожный транспорт продолжит курсировать через Киев. Посадку и высадку пассажиров на станциях с 20 марта запрещать не будут.
Во время локдауна в Киеве заведения общепита продолжат работать только в режиме адресной доставки и заказов на вынос. При этом разрешается работа зон питания в аэропортах.
Заведения общепита в гостиницах будут открыты с 06:00 до 11:00, в остальные часы разрешается организация питания в номере.
После усиления карантина в нормальном режиме будут работать супермаркеты, магазины продуктов, бытовой химии, средств личной гигиены, цветов, зоомагазины, аптеки. Торговые точки по продаже данных групп товаров не будут закрываться в ТРЦ.
Магазины непродовольственных товаров смогут продолжить обслуживание покупателей только на выдачу предварительно оформленных заказов.
Обслуживание клиентов в парикмахерских, салонах красоты,а также посещение спортзалов разрешается строго по предварительной записи.
Разрешается проведение религиозных мероприятий при соблюдении условия - не более 1 человека на 10 кв.м. помещения.
Автозаправки будут работать, но без зон питания. Банковские и почтовые отделения на локдауне продолжат деятельность в нормальном режиме.
После каникул в Киеве с 28 марта за парты вернутся учащиеся 1-4 классов, старшеклассники будут учиться в дистанционном режиме. Детские сады во время локдауна продолжат работать без ограничений.
Учреждения бюджетной сферы с 20 марта переходят на дистанционных режим работы. Такие же рекомендации в КГГА дали руководителям частных компаний. Исключение - сотрудники предприятий критической сферы, которые не могут выполнять свои обязанности удаленно.
Ранее сообщалось, что из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью Киевская область усиливает карантин с 21 марта. Во всем регионе будут действовать такие же строгие ограничения, как и в столице.