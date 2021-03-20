У Києві почав діяти тритижневий локдаун: повний список заборон

Сьогодні з опівночі в Києві введено локдаун. Жорсткий карантин діятиме три тижні. На цей період заборонено проведення всіх масових заходів, роботу закладів культури, ТРЦ, прийом відвідувачів у кафе та ресторанах Обмеження торкнуться і громадського транспорту.
Детально про обмеження локдауна в столиці, що буде заборонено, а що продовжить працювати - на РБК-Україна.
Через значне зростання числа хворих на коронавірус міська комісія з ТЕБ та НС прийняла рішення про введення додаткових обмежень в Києві на три тижні - з 00:00 20 березня до 24:00 9 квітня.
Згідно з показниками МОЗ на 19 березня, Київ опинився в "червоній" зоні карантину. Введені місцевою владою заборони фактично відповідають "червоному" рівню.
Однак додатково Державна комісія з ТЕБ та НС може обмежити роботу громадського транспорту. У разі прийняття такого рішення, воно набуде чинності не раніше 48 годин після опублікування.
В рамках посилення карантину забороняється перевезення пасажирів у громадському транспорті (маршрутні таксі, трамваї, тролейбуси), якщо число людей в салоні перевищує 50% місць для сидіння.
На період локдауна не плануються зміни в графіку роботи столичного метро. Для уникнення скупчення людей на станціях можуть вводити обмеження на вхід.
Залізничний транспорт продовжить курсувати через Київ. Посадку і висадку пасажирів на станціях з 20 березня забороняти не будуть.
Під час локдауна в Києві заклади громадського харчування продовжать працювати тільки в режимі адресної доставки і замовлень на винос. При цьому дозволяється робота зон харчування в аеропортах.
Заклади громадського харчування в готелях будуть відкриті з 06:00 до 11:00, в інші години дозволяється організація харчування в номері.
Після посилення карантину в нормальному режимі працюватимуть супермаркети, магазини продуктів, побутової хімії, засобів особистої гігієни, квітів, зоомагазини, аптеки. Торгові точки з продажу цих груп товарів не будуть закриватися в ТРЦ.
Магазини непродовольчих товарів зможуть продовжити обслуговування покупців тільки на видачу попередньо оформлених замовлень.
Обслуговування клієнтів у перукарнях, салонах краси, а також відвідування спортзалів дозволяється строго за попереднім записом.
Дозволяється проведення релігійних заходів при дотриманні умови - не більше 1 людини на 10 кв.м. приміщення.
Автозаправки працюватимуть, але зони харчування в них будуть закриті Банківські та поштові відділення на локдауні продовжать діяльність в нормальному режимі.
Після канікул в Києві з 28 березня за парти повернуться учні 1-4 класів, старшокласники навчатимуться в дистанційному режимі. Дитячі садки під час локдауна працюватимуть без обмежень.
Установи бюджетної сфери з 20 березня переходять на дистанційних режим роботи. Такі ж рекомендації в КМДА дали керівникам приватних компаній. Виняток - співробітники підприємств критичної сфери, які не можуть виконувати свої обов'язки віддалено.
Раніше повідомлялося, що через погіршення ситуації з захворюваністю Київська область посилює карантин з 21 березня. У всьому регіоні діятимуть такі ж суворі обмеження, як і в столиці.