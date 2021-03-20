У Києві почав діяти тритижневий локдаун: повний список заборон

Локдаун у Києві до 9 квітня

Через значне зростання числа хворих на коронавірус міська комісія з ТЕБ та НС прийняла рішення про введення додаткових обмежень в Києві на три тижні - з 00:00 20 березня до 24:00 9 квітня.

Київ потрапив до "червої" зони

Згідно з показниками МОЗ на 19 березня, Київ опинився в "червоній" зоні карантину. Введені місцевою владою заборони фактично відповідають "червоному" рівню.

Однак додатково Державна комісія з ТЕБ та НС може обмежити роботу громадського транспорту. У разі прийняття такого рішення, воно набуде чинності не раніше 48 годин після опублікування.

Що заборонено з 20 березня

обслуговування відвідувачів у кафе, ресторанах та інших закладах громадського харчування;

масові заходи - культурні, соціальні, рекламні, розважальні та ін.;

присутність глядачів на спортивних змаганнях;

робота ТРЦ, дитячих розважальних центрів та інших закладів сфери розваг (дискотеки, нічні клуби);

відвідування закладів освіти (крім дитсадків і школярів 1-4 класів);

прийом відвідувачів в установах культури (музеї, кіно, театри, концертні зали);

робота непродовольчих ринків, в т.ч. ярмарків, павільйонів;

відвідування басейнів, за винятком тренувань професійних спортсменів;

проведення групових занять у фітнес-клубах, спортзалах;

відвідування сторонніми особами установ соцзахисту, в яких знаходяться люди похилого віку.

Обмеження в роботі транспорту

В рамках посилення карантину забороняється перевезення пасажирів у громадському транспорті (маршрутні таксі, трамваї, тролейбуси), якщо число людей в салоні перевищує 50% місць для сидіння.

На період локдауна не плануються зміни в графіку роботи столичного метро. Для уникнення скупчення людей на станціях можуть вводити обмеження на вхід.

Залізничний транспорт продовжить курсувати через Київ. Посадку і висадку пасажирів на станціях з 20 березня забороняти не будуть.

Що буде працювати

Під час локдауна в Києві заклади громадського харчування продовжать працювати тільки в режимі адресної доставки і замовлень на винос. При цьому дозволяється робота зон харчування в аеропортах.

Заклади громадського харчування в готелях будуть відкриті з 06:00 до 11:00, в інші години дозволяється організація харчування в номері.

Після посилення карантину в нормальному режимі працюватимуть супермаркети, магазини продуктів, побутової хімії, засобів особистої гігієни, квітів, зоомагазини, аптеки. Торгові точки з продажу цих груп товарів не будуть закриватися в ТРЦ.

Магазини непродовольчих товарів зможуть продовжити обслуговування покупців тільки на видачу попередньо оформлених замовлень.

Обслуговування клієнтів у перукарнях, салонах краси, а також відвідування спортзалів дозволяється строго за попереднім записом.

Дозволяється проведення релігійних заходів при дотриманні умови - не більше 1 людини на 10 кв.м. приміщення.

Автозаправки працюватимуть, але зони харчування в них будуть закриті Банківські та поштові відділення на локдауні продовжать діяльність в нормальному режимі.

Після канікул в Києві з 28 березня за парти повернуться учні 1-4 класів, старшокласники навчатимуться в дистанційному режимі. Дитячі садки під час локдауна працюватимуть без обмежень.

Установи бюджетної сфери з 20 березня переходять на дистанційних режим роботи. Такі ж рекомендації в КМДА дали керівникам приватних компаній. Виняток - співробітники підприємств критичної сфери, які не можуть виконувати свої обов'язки віддалено.