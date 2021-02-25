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В Киеве начинается COVID-вакцинация: кто получит первый укол

Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве начинается процесс вакцинации против COVID-19. Одним из первых провакцинированных станет заведующий одного из отделений больницы.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Первым укол получит заведующий отделением Александровской клинической больницы.

Транслировать процесс вакцинации, и пресс-брифинг будет телеканал "Киев". Трансляция запланирована на 10:00.

Напомним, в Украине за минувшие сутки сделали 159 прививок от коронавируса. Больше всего вакцинировали в первый день в Черкасской и Житомирской области.

Кроме того, в Украине выявили рост новых случаев коронавируса - 8147 заражений. Наибольший суточный прирост в Ивано-Франковской и Житомирской областях.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве начнется вакцинация от коронавируса. В столице первыми получат прививку медицинские работники.

Вместе с тем сообщалось, что первым в Украине вакцину от COVID получил реаниматолог из Черкасской области.

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Новости Украины вакцинация
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