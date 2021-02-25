У Києві починається COVID-вакцинація: хто отримає перший укол

У Києві розпочинається процес вакцинації проти COVID-19. Одним із перших провакцинованих стане завідувач одного з відділень лікарні.

Про це повідомляє прес-служба КМДА .

Транслюватиме процес вакцинації та прес-брифінг телеканал "Київ". Трансляція запланована на 10:00.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу зробили 159 щеплень від коронавірусу. Найбільше вакцинували в перший день в Черкаській та Житомирській області.

Крім того, в Україні виявили ріст нових випадків коронавірусу - 8147 заражень. Найбільший добовий приріст в Івано-Франківській та Житомирській областях.

Також РБК-Україна писало, що у Києві почнеться вакцинація від коронавірусу. У столиці першими отримають щеплення медичні працівники.

Разом з тим повідомлялося, що першим в Україні вакцину від COVID отримав реаніматолог з Черкаської області.