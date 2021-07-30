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В Киеве откроют еще один центр массовой вакцинации: где и когда

Автор: Дмитрий Кузнецов

С 1 августа в киевском ТРЦ Blockbuster Mall откроется еще один центр массовой вакцинации от коронавируса. Записаться на прививку могут все желающие, кому исполнилось 18 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава Украины.

Центр вакцинации в ТРЦ Blockbuster Mall будет работать с 1 августа без выходных с 11:00 до 21:00. Все желающие смогут привиться от COVID-19 вакциной CoronaVacSinovac Biotech.

Записаться на прививку могут все желающие от 18 лет по телефону контакт-центра Минздрава: 0-800-60-20-19.

После получения второй дозой вакцины у семейного врача можно получить международную справку о вакцинации.

В Минздраве отметили, что сейчас во всех регионах Украины работает более 360 центров вакцинации от коронавируса, из них 22 - в Киеве.

Напомним, ранее Минздрав рассказал, как закончить полный курс вакцинации от коронавируса украинцам, получившим первую дозу за рубежом.

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КоронавирусВакцинация