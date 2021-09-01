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В Киеве откроют еще один центр массовой вакцинации: адрес

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Киев, Среда 01 сентября 2021 13:31
В Киеве откроют еще один центр массовой вакцинации: адрес Фото: в Киеве откроют еще один центр массовой вакцинации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Киеве открыли онлайн-запись на прививание от коронавируса в "Эпицентре". Речь идет о ТЦ, находящемся по адресу Кольцевая дорога, 1Б.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сервис Helsi.

"Отныне получить прививку от коронавируса можно в ТЦ "Эпицентр К" на Кольцевой!"- говорится в сообщении.

Указано, что получить прививку в новом центре вакцинации можно препаратами AstraZeneca, CoronaVac и Moderna, только для второй дозы.

Записаться на вакцинацию могут все желающие от 18 лет сайт helsi.me.

Напомним, с 1 августа в киевском ТРЦ Blockbuster Mall открылся еще один центр массовой вакцинации.

Добавим, 22 июля, в Киевской области открылись новые центры вакцинации от коронавируса: в Буче, Василькове, Фастове и Макарове.

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