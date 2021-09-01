В Киеве откроют еще один центр массовой вакцинации: адрес
Фото: в Киеве откроют еще один центр массовой вакцинации (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Киеве открыли онлайн-запись на прививание от коронавируса в "Эпицентре". Речь идет о ТЦ, находящемся по адресу Кольцевая дорога, 1Б.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сервис Helsi.
"Отныне получить прививку от коронавируса можно в ТЦ "Эпицентр К" на Кольцевой!"- говорится в сообщении.
Указано, что получить прививку в новом центре вакцинации можно препаратами AstraZeneca, CoronaVac и Moderna, только для второй дозы.
Записаться на вакцинацию могут все желающие от 18 лет сайт helsi.me.
Напомним, с 1 августа в киевском ТРЦ Blockbuster Mall открылся еще один центр массовой вакцинации.
Добавим, 22 июля, в Киевской области открылись новые центры вакцинации от коронавируса: в Буче, Василькове, Фастове и Макарове.