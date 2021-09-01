У Києві відкриють ще один центр масової вакцинації: адреса

У Києві відкрили онлайн-запис на щеплення від коронавірусу в "Епіцентрі". Мова йде про ТЦ, що знаходиться за адресою Кільцева дорога, 1Б.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сервіс Helsi.

"Відтепер отримати щеплення від коронавірусу можна в ТЦ "Епіцентр К" на Кільцевій!" - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що отримати щеплення в новому центрі вакцинації можна препаратами AstraZeneca, CoronaVac та Moderna, але для другої дози.

Записатися на вакцинацію можуть всі охочі від 18 років сайті helsi.me.