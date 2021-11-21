В Киеве откроют новый центр вакцинации в ТЦ: адрес и график

С понедельника, 22 ноября, в Киеве заработает еще один центр вакцинации в Дарницком районе. Его откроют на территории торгового центра "Ашан".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Дарницкую районную государственную администрацию .

Центр вакцинации откроется в ТЦ "Ашан" по адресу: улица Здолбуновская, 17. Он будет работать с 12:00 до 18:00.

Какими вакцинами можно привиться:

AstraZeneca;

CoronaVac;

Moderna (по предварительной записи).

Записаться на вакцинацию можно через электронную систему Helsi.me. Для вакцинации с собой необходимо иметь паспорт и идентификационный код.