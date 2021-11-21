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В Киеве откроют новый центр вакцинации в ТЦ: адрес и график

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Киев, Воскресенье 21 ноября 2021 21:40
В Киеве откроют новый центр вакцинации в ТЦ: адрес и график Фото: в Киеве открыли новый центр вакцинации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

С понедельника, 22 ноября, в Киеве заработает еще один центр вакцинации в Дарницком районе. Его откроют на территории торгового центра "Ашан".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Дарницкую районную государственную администрацию.

Центр вакцинации откроется в ТЦ "Ашан" по адресу: улица Здолбуновская, 17. Он будет работать с 12:00 до 18:00.

Какими вакцинами можно привиться:

  • AstraZeneca;
  • CoronaVac;
  • Moderna (по предварительной записи).

Записаться на вакцинацию можно через электронную систему Helsi.me. Для вакцинации с собой необходимо иметь паспорт и идентификационный код.

Напомним, за минувшие сутки в Украине сделали еще более 150 тысяч прививок от коронавируса.

Также РБК-Украина рассказывало, что в Черновицкой области центры вакцинации будут работать с утра до ночи.

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