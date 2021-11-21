ru ua
Нд, 21 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

У Києві відкриють новий центр вакцинації в ТЦ: адреса та графік

Новость на русском →
Київ, Неділя 21 листопада 2021 21:40
У Києві відкриють новий центр вакцинації в ТЦ: адреса та графік Фото: у Києві відкрили новий центр вакцинації (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

З понеділка, 22 листопада, у Києві запрацює ще один центр вакцинації у Дарницькому районі. Його відкриють на території торгового центру "Ашан".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Дарницьку районну державну адміністрацію.

Центр вакцинації відкриється в ТЦ "Ашан" за адресою: вулиця Здолбунівська, 17. Він працюватиме з 12:00 до 18:00.

Якими вакцинами можна отримати щеплення:

  • AstraZeneca;
  • CoronaVac;
  • Moderna (за попереднім записом).

Записатися на вакцинацію можна через електронну систему Helsi.me. Для вакцинації із собою необхідно мати паспорт та ідентифікаційний код.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зробили ще понад 150 тисяч щеплень від коронавірусу.

Також РБК-Україна розповідало, що у Чернівецькій області центри вакцинації будуть працювати з ранку до ночі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вакцинація вакцинация от коронавируса Київ Коронавірус
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус