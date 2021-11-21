Количество вакцинированных от COVID за сутки в Украине упало дважды
В Украине за минувшие сутки против коронавируса было сделано 152 тысячи прививок. Что меньше почти вдвое по сравнению с предыдущим днем (311 316).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.
Статистика за сутки
Вчера против COVID был вакцинирован 152 321 человек.
Из которых первую дозу вакцины получили 49 760 человек, а полностью иммунизированны (получили две дозы) - 102 561 человек.
В целом в Украине
С начала вакцинальной кампании в Украине привито 12 805 746 человек.
Из них получили одну дозу вакцины - 12 805 744 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 9 763 865..
В общем количестве в Украине проведено 22 569 609 прививок.
В Минздраве добавляют, что 88,2 % госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе не получали ни одной дозы вакцины против коронавируса.
Напомним, что в Украине третий день подряд регистрируют больше выздоровевших, чем больных коронавирусом, в частности, по состоянию на сегодня, зафиксировано 10 635 больных и 14 450 выздоровевших.