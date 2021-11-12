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В Киеве откроют центр вакцинации в отеле: адрес и график работы

Автор: Валерия Полищук

В понедельник, 15 ноября, в Киеве открывается новый центр вакцинации от коронавируса. Он будет находиться в здании отеля "Национальный".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

Центр вакцинации будет расположен на улице Липская, 5.

Получить прививку в центре сможет любой желающий, включая детей от 12 лет при наличии у них всех рутинных прививок.

Центр вакцинации будет работать с 9:00 до 16:00.

Вакцинироваться можно будет препаратами Pfizer, Moderna, AstraZeneca и CoronaVac.

"Декларация с семейным врачом для прививки не обязательна. Впрочем, ее наличие значительно ускоряет процесс внесения данных о вашей прививке в электронную систему здравоохранения", - говорится в сообщении.

Однако при отсутствии декларации необходимо иметь с собой паспорт и идентификационный номер.

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КиевВакцинация