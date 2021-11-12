В Киеве откроют центр вакцинации в отеле: адрес и график работы

В понедельник, 15 ноября, в Киеве открывается новый центр вакцинации от коронавируса. Он будет находиться в здании отеля "Национальный".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.
Центр вакцинации будет расположен на улице Липская, 5.
Получить прививку в центре сможет любой желающий, включая детей от 12 лет при наличии у них всех рутинных прививок.
Центр вакцинации будет работать с 9:00 до 16:00.
Вакцинироваться можно будет препаратами Pfizer, Moderna, AstraZeneca и CoronaVac.
"Декларация с семейным врачом для прививки не обязательна. Впрочем, ее наличие значительно ускоряет процесс внесения данных о вашей прививке в электронную систему здравоохранения", - говорится в сообщении.
Однако при отсутствии декларации необходимо иметь с собой паспорт и идентификационный номер.