У Києві відкриють центр вакцинації в готелі: адреса і графік роботи

Центр вакцинації буде розташований на вулиці Липська, 5.

Отримати щеплення в центрі зможе будь-хто, включаючи дітей від 12 років при наявності у них всіх рутинних щеплень.

Центр вакцинації працюватиме з 9: 00 до 16: 00.

Вакцинуватися можна буде препаратами Pfizer, Moderna, AstraZeneca і CoronaVac.

"Декларація з сімейним лікарем для щеплення не обов'язкова. Втім, її наявність значно прискорює процес внесення даних про ваше щеплення в електронну систему охорони здоров'я", - йдеться в повідомленні.

Однак при відсутності декларації необхідно мати з собою паспорт та ідентифікаційний номер.