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В Киеве открылся еще один пункт вакцинации: где и кто может получить прививки

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Киев, Понедельник 05 июля 2021 12:02
В Киеве открылся еще один пункт вакцинации: где и кто может получить прививки Фото: на фестивале в Киеве можно получить прививку от коронавируса (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Киеве открылся еще один пункт вакцинации от коронавируса. Прививку можно сделать на фестивале Atlas Weekend.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение HELSI.ME в Telegram.

"Вакцинация на Atlas Weekend уже началась. Прививки делают в павильоне №9 на ВДНХ 5-11 июля с 10:00 до 16:00. Вакцина Coronavac. Билет на Atlas Weekend не является обязательным", - указано в сообщении.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что во время фестиваля Atlas Weekend на ВДНХ будет работать центр массовой вакцинации. Так, с 5 по 11 июля желающие смогут получить прививку против коронавируса.

Как писало РБК-Украина, за прошедшую неделю в Украине прививки против COVID-19 получили более 440 тысяч граждан. С начала прививочной кампании иммунизировано 2,9 млн человек.

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