У Києві відкрився ще один пункт вакцинації: де і хто може отримати щеплення

У Києві відкрився ще один пункт вакцинації від коронавірусу. Щеплення можна зробити на фестивалі Atlas Weekend.

"Вакцинація на Atlas Weekend вже розпочалась. Щеплення роблять у павільйоні №9 на ВДНГ 5-11 липня з 10:00 до 16:00. Вакцина Coronavac. Квиток на Atlas Weekend не є обов’язковим", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що під час фестивалю Atlas Weekend на ВДНГ працюватиме центр масової вакцинації. Так, з 5 по 11 липня бажаючі зможуть отримати щеплення проти коронавірусу.

Як писало РБК-Україна, за минулий тиждень в Україні щеплення проти COVID-19 отримали понад 440 тисяч громадян. З початку прищеплювальної кампанії імунізовані 2,9 млн осіб.