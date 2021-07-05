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У Києві відкрився ще один пункт вакцинації: де і хто може отримати щеплення

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Київ, Понеділок 05 липня 2021 12:02
У Києві відкрився ще один пункт вакцинації: де і хто може отримати щеплення Фото: на фестивалі в Києві можна отримати щеплення від коронавірусу (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

У Києві відкрився ще один пункт вакцинації від коронавірусу. Щеплення можна зробити на фестивалі Atlas Weekend.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення HELSI.ME у Telegram.

"Вакцинація на Atlas Weekend вже розпочалась. Щеплення роблять у павільйоні №9 на ВДНГ 5-11 липня з 10:00 до 16:00. Вакцина Coronavac. Квиток на Atlas Weekend не є обов’язковим", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що під час фестивалю Atlas Weekend на ВДНГ працюватиме центр масової вакцинації. Так, з 5 по 11 липня бажаючі зможуть отримати щеплення проти коронавірусу.

Як писало РБК-Україна, за минулий тиждень в Україні щеплення проти COVID-19 отримали понад 440 тисяч громадян. З початку прищеплювальної кампанії імунізовані 2,9 млн осіб.

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