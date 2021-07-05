В Киеве открылся еще один пункт вакцинации: где и кто может получить прививки

В Киеве открылся еще один пункт вакцинации от коронавируса. Прививку можно сделать на фестивале Atlas Weekend.

"Вакцинация на Atlas Weekend уже началась. Прививки делают в павильоне №9 на ВДНХ 5-11 июля с 10:00 до 16:00. Вакцина Coronavac. Билет на Atlas Weekend не является обязательным", - указано в сообщении.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что во время фестиваля Atlas Weekend на ВДНХ будет работать центр массовой вакцинации. Так, с 5 по 11 июля желающие смогут получить прививку против коронавируса.

Как писало РБК-Украина, за прошедшую неделю в Украине прививки против COVID-19 получили более 440 тысяч граждан. С начала прививочной кампании иммунизировано 2,9 млн человек.